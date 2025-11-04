У Сербії будуть дострокові вибори через протести

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що в країні завчасно відбудуться парламентські вибори. Таке рішення ухвалене на тлі протестів після обвалу навісу на залізничному вокзалі рік тому.

Про це Вучич сказав, виступаючи на будівельному майданчику Національного стадіону, цитує Srbija Danas.

Він додав, що конкретний термін проведення виборів встановлюватимуть компетентні установи Сербії відповідно до Конституції та інших законів.

"Але, поважаючи вимоги блокувальників щодо завчасних проведення виборів, ми їх задовольнимо, і вибори відбудуться до встановленого терміну. ​​Коли? Це вирішить компетентна установа. А народ на виборах покаже, яку політику він підтримує", — зазначив президент.

У Сербії вже кілька тижнів точаться розмови про нові вибори. Найчастіше датою виборів згадується кінець 2026 року.

Що відомо про обвал навісу на залізничному вокзалі в Сербії

4 листопаді 2024 року на залізничному вокзалі другого за чисельністю населення міста Сербії Нові-Саду обвалився бетонний навіс. Він впав на людей, які сиділи на лавках зовні станції.

Будівля вокзалу пройшла реконструкцію у 2021 році, а у 2024-му її повторно відремонтували напередодні офіційного відкриття, яке відбулося 5 липня.

Того ж дня, 4 листопада, міністр інфраструктури Сербії заявив, що подає у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді. Він зазначив, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася".

Після трагедії, 5 листопада, тисячі людей вийшли на мітинги, звинувачуючи владу в корупції. Зокрема, вони вимагали відставки мера міста Мілана Джуріча, прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та президента країни Олександра Вучича.

Антиурядові протести в країні продовжувалися. Зокрема, 10 січня 2025 року тисячі студентів заблокували рух на важливому перехресті автомагістралей, продовжуючи протести.

17 січня у Белграді десятки тисяч протестувальників зібралися перед будівлею державного телебачення RTS та мовчки стояли 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять жертв обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді.

27 січня у сербській столиці Белград студенти організували 24-годинну блокаду головної автомагістралі.

2 лютого десятки тисяч людей заблокували три мости через річку Дунай у місті Нови-Сад — другому за величиною в країні — у межах чергової антиурядової акції протесту.

9 лютого студенти, які страйкують, заблокували міст у Белграді, а також дороги по всій країні, щоб відзначити 100 днів з моменту обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді.

16 березня президент Сербії Александр Вучич прокоментував масові протести, які відбулися у країні заявивши, що готовий до проведення виборів у найближчі три-чотири місяці у разі, якщо цього вимагатиме опозиція.

29 червня у центрі Белграда ввечері спалахнули масові заворушення після завершення студентського протесту. Сутички між протестувальниками та поліцією розгорілися на кількох вулицях.

4 липня мешканці кількох міст Сербії майже цілий день встановлювали барикади та перекривали вулиці.

22 липня сербський суд присудив компенсацію родині жертви смертельної аварії на залізничному вокзалі у Ново-Саді, яка викликала масові протести. Це перше таке рішення щодо цієї трагедії.

1 серпня, заарештували колишнього міністра торгівлі Сербії Томіслава Момировича та ще десятьох осіб, яких підозрюють у причетності до катастрофи на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад.