Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, які набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі. Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців з гарантованими чіткими термінами служби.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами, повідомляють Укрінформ та УНІАН.

"Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що розглядаються контракти на такі періоди як один рік, два, три, чотири, п’ять.

"Це різний формат контрактів, який буде запроваджений", — сказав президент.

За його словами, наразі тривають консультації щодо конкретних сум і механізмів фінансування нової системи контрактів для військовослужбовців.

"Ми розібрались з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які усі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що, спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", — зазначив Зеленський і додав, що перш ніж оголошувати остаточні рішення щодо рівня грошового забезпечення військових, треба узгодити всі деталі.

Зеленський також наголосив, що не хотів би зменшення особового складу Збройних сил України після закінчення війни або після запровадження режиму припинення вогню.

"Я б хотів, щоби держава щось могла запропонувати, щоб не втратити (якщо військові вирішать змінити професію після війни, — ред.)", — сказав він.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що МОУ розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.

"Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", — повідомив він.

За словами міністра, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі військові. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Мінфіном та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — зазначив Шмигаль.