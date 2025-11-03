У Генштабі ЗСУ підтвердили чергове влучання по Саратовському НПЗ

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України вчергове уразили російський Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там кажуть, що внаслідок атаки зафіксовано влучання у цей завод та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб російських військ.

Влада Саратовської області РФ у ніч на 3 листопада повідомляла про загрозу атаки безпілотників. Російські Telegram-канали писали про ймовірні удари по Саратовському НПЗ. Водночас влада регіону не підтверджувала ударів по підприємству.

Вранці 3 листопада у Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито знищила 64 дрони над п'ятьма областями країни, 29 з яких — над Саратовською областю.

Востаннє Сили оборони України атакували це підприємство 16 жовтня. 20 вересня по ньому також завдали ударів.