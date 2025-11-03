Супутникові знімки Airbus зафіксували щонайменше два прямі влучання в трубопровід нафтоналивного термінала у порту міста Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Сили оборони України атакували цей об'єкт проти ночі 2 листопада.

Супутникові знімки оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

Крім цього внаслідок удару також було уражено танкер, який в момент атаки перебував біля причалу.

У ніч на 2 листопада дрони СБУ атакували порт у Туапсе. Було зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Також загорівся танкер та виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження суден. Пошкоджені також портові будівлі.

31 жовтня голова СБУ Василь Малюк завляв, що від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки. За його словами, зокрема, у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.