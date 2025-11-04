Німецький урядовець хоче повністю припинити імпорт сталі з Росії

Міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл наполягає на повному припиненні імпорту сталі з Росії.

Про це він сказав перед так званим "сталевим самітом" у Канцлерській канцелярії, що відбудеться 6 листопада, цитує Spiegel.

Політик заявив, що необхідно швидко повністю припинити купівлю сталі в Росії.

" Сталеві сляби , які виробляються в Росії і переробляються в Європейському Союзі, як і раніше, не підпадають під санкції. Неможливо пояснити працівникам нашої сталевої промисловості, що Європа все ще залишає ринок відкритим для Путіна", — сказав Клінгбайл.

Він вважає, що потрібно "більше європейського патріотизму" у відповідь на світові надлишкові потужності та демпінгові ціни.

"Більше вітчизняного виробництва, чіткий фокус на кліматично дружній якісній сталі з Німеччини та Європи. У таких важливих галузях, як інфраструктура та автомобільна промисловість, ми повинні надавати перевагу сталі, яка виробляється тут", — пояснив міністр.

У січні Єврокомісія схвалила пропозицію запровадити мита на низку сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі, а також на деякі азотні добрива.

23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет запроваджує нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту.