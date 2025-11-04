Через шатдаун у США можуть закрити повітряний простір

Перельоти в США можуть припинити через безпекові причини, адже у зв'язку з припиненням роботи американського уряду бракує диспетчерів і затримуються рейси.

Про імовірне закриття повітряного простору 3 листопада заявив в інтерв'ю CNBC міністр транспорту США Шон Даффі.

"Якби ми вважали, що це небезпечно... ми б закрили весь повітряний простір. Ми б не дозволили людям подорожувати. Наразі ми не дійшли до цього. Це лише значні затримки", — сказав урядовець.

Через шатдаун у США, який триває вже 34 дні, 13 тисяч авіадиспетчерів були змушені працювати без зарплати, за цей час зірвано десятки тисяч рейсів. За даними Федерального авіаційного управління США, майже в половині з 30 найзавантаженіших аеропортів бракує авіадиспетчерів, що призвело до затримки понад 6200 рейсів та скасування 500.

Авіакомпанії заявили, що 3,2 мільйона авіапасажирів постраждали від затримок або скасування рейсів через різке зростання кількості відсутніх авіадиспетчерів, пише Reuters.

Поточний шатдаун став другим за тривалістю в історії країни. Станом на 21 жовтня 2025 року він перевершив 21-денну паузу за часів Білла Клінтона. Він може стати найдовшим за всю історію Штатів.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.