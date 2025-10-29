У Конгресі США підрахували невідшкодовані втрати від "шатдауну"

Припинення роботи уряду США ("шатдаун"), що триває з 1 жовтня, коштує американській економіці близько 7 мільярдів доларів на місяць. Ці кошти не будуть відшкодовані навіть після відновлення роботи уряду.

Про це йдеться у новому звіті позапартійного Бюджетного управління Конгресу (CBO).

У листі до голови Бюджетного комітету Палати представників Джоді Аррінгтона Бюджетне управління спрогнозувало, що реальний ВВП скоротиться на $7 мільярдів за чотиритижневе припинення роботи (яке вже наближається), на $11 мільярдів за шеститижневе та на $14 мільярдів за восьмитижневе.

CBO зазначає, що хоча після відновлення роботи уряду більша частина падіння реального ВВП зрештою буде відновлена, від 7 до 14 мільярдів доларів (залежно від тривалості "шатдауну") – ні.

Причиною збитків є падіння витрат на товари та послуги, оскільки понад мільйон федеральних працівників залишаються без оплати праці. За підрахунками CBO, "близько 600 000 працівників будуть вважатися винятками та продовжуватимуть працювати", а "в середньому 650 000 працівників будуть відправлені у неоплачувану відпустку".

У звіті враховано, що військові та деякі федеральні правоохоронці продовжують отримувати зарплату коштом перерозподілених коштів. Однак переважна більшість службовців не отримує грошей. Згідно з федеральним законом, після відновлення роботи уряду їм повернуть заробітну плату, незалежно від того, працювали вони чи перебували у відпустці.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різнимизаконопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів(торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.