Ймовірний прем'єр Чехії Бабіш домовився про коаліцію з двома партіями

Ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO, у понеділок, 3 листопада, підписав коаліційну угоду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що лідери партій підписали угоду після чотирьох тижнів переговорів. Вона містить основні програмні цілі уряду, визначає кількість міністрів та розподіл міністерств окремими партіями. Наступним кроком буде подання пропозиції щодо кадрових призначень в уряді.

Після підписання угоди Бабіш висловив сподівання, що уряд, який іде у відставку, знову надішле пропозицію щодо держбюджету до Палати депутатів 5 листопада.

Усі новообрані депутати вперше зустрілися 3 листопада на установчих зборах. До складу нової Палати депутатів увійшов 91 новий депутат. Це рекордна кількість і найбільша зміна в нижній палаті з 1990-х років. На засіданні законодавці склали присягу.

Очікується, що керівництво парламенту депутати оберуть 5 листопада. Головою, ймовірно, стане лідер SPD Томіо Окамура, якого спільно висунули коаліційні партії. На голосуванні його мають підтримати до 108 депутатів. Партії, які переходять в опозицію, вже заявили, що вони не підтримуватимуть Окамуру.

Після обрання спікера Палати депутатів очікується, що чинний кабінет міністрів піде у відставку. Згідно із заявами деяких міністрів, це може статися вже 6 листопада.

27 жовтня президент Чехії Петр Павел доручив Андрею Бабішу провести переговори щодо формування уряду.

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні зачинилися о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори також стали першими, коли громадяни Чехії за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

