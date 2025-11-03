Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду обвинувальний акт у справі нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді та шахрайстві.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Там не називають ім'я підозрюваного, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Шевченка.

Зазначається, що правоохоронці зібрали докази вчинення трьох епізодів злочинів, у яких підозрюють нардепа.

"Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Так, Шевченко обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

13 вересня ДБР та СБУ завершили досудове розслідування у цій справі Шевченка.

Як відомо, нині нардеп перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді. 9 жовтня Печерський райсуд Києва продовжив йому запобіжний захід за цими підозрами у вигляді тримання під вартою до 14 листопада 2025 року.

16 жовтня 2025 року НАБУ і САП повідомили Шевченку про підозру у привласненні та легалізації понад 9 мільйонів гривень. За даними слідства, він привласнив кошти приватного товариства, пообіцявши його представникам допомогти отримати дозвіл перевезти мінеральні добрива за кордон. Нардеп отримав гроші на рахунок "близької" людини, але як з’ясувалося, ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.

Що відомо про звинувачення Євгенія Шевченка у держзраді

У квітні 2021 року Шевченко у приватному порядку відвідав Мінськ, де зустрівся з не визнаним низкою країн світу президентом Олександром Лукашенком. 24 травня того ж року Шевченка виключили з парламентської фракції "Слуги народу".

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі "Різні люди" розповідав, що народний депутат Євгеній Шевченко був залучений для комунікації з невизнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

7 листопада 2024 року нардеп Шевченко, якого виключили з партії "Слуга народу", заявив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в "диктатуру", а також закликав президента Володимира Зеленського "йти на діалог" з РФ.

В Офісі президента відреагували та заявили, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

8 листопада представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що наразі нардеп Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до української розвідувальної структури.

14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".