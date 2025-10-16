Правоохоронці повідомили про підозру чинному народному депутату України Євгенію Шевченку у привласненні та легалізації понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ім'я підозрюваного у відомствах не називають, але за даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться саме про Шевченка.

За даними слідства, нардеп привласнив кошти приватного товариства, пообіцявши його представникам допомогти отримати дозвіл перевезти мінеральні добрива за кордон. Шевченко отримав гроші на рахунок "близької" людини, але як з’ясувалося, ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.

Потім, як стверджується, аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

"Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG", — йдеться у повідомленні.

Згодом Шевченко почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

За цими фактами нардепу оголосили підозру в легалізації коштів, одержаними злочинним шляхом — ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від 5 до восьми 8 ув'язнення.

Як відомо, нині Шевченко перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді. 9 жовтня Печерський райсуд Києва продовжив йому запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 14 листопада 2025 року.

Що відомо про звинувачення Євгенія Шевченка у держзраді

У квітні 2021 року Шевченко у приватному порядку відвідав Мінськ, де зустрівся з не визнаним низкою країн світу президентом Олександром Лукашенком. 24 травня того ж року Шевченка виключили з парламентської фракції "Слуги народу".

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі "Різні люди" розповідав, що народний депутат Євгеній Шевченко був залучений для комунікації з невизнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

7 листопада 2024 року нардеп Шевченко, якого виключили з партії "Слуга народу", заявив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в "диктатуру", а також закликав президента Володимира Зеленського "йти на діалог" з РФ.

В Офісі президента відреагували та заявили, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

8 листопада представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що наразі нардеп Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до української розвідувальної структури.

14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".