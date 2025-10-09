Нардепу Шевченку продовжили тримання під вартою

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка. Його звинувачують у державній зраді.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Печерського райсуду.

Запобіжний захід продовжили до 14 листопада.

Раніше стало відомо, що ДБР та СБУ завершили досудове розслідування щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Його обвинувачують у державній зраді та шахрайстві.

Що відомо про справу проти Євгенія Шевченка

У квітні 2021 року Шевченко у приватному порядку відвідав Мінськ, де зустрівся з не визнаним низкою країн світу президентом Олександром Лукашенком. 24 травня того ж року Шевченка виключили з парламентської фракції "Слуги народу".

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі "Різні люди" розповідав, що народний депутат Євгеній Шевченко був залучений для комунікації з невизнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

7 листопада 2024 року нардеп Шевченко, якого виключили з партії "Слуга народу", заявив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в "диктатуру", а також закликав президента Володимира Зеленського "йти на діалог" з РФ.

В Офісі президента відреагували та заявили, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

8 листопада представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що наразі нардеп Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до української розвідувальної структури.

14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".