Президент Сирії Ахмед аль-Шараа відвідає Вашингтон 10 листопада, де зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Це стане першим в історії візитом сирійського лідера до Білого дому та важливим кроком у відновленні американо-сирійських відносин.

Про це повідомив спеціальний посланець США в Сирії Том Баррак, пише Axios.

За його словами, під час візиту очікується, що аль-Шараа підпише угоду про приєднання Сирії до коаліції під проводом США проти терористичної організації ІДІЛ.

Останній візит високопосадовця Сирії до Білого дому відбувся у грудні 1999 року, коли тодішній міністр закордонних справ країни Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для мирних переговорів з Ізраїлем.

Також після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва США. Мета американської сторони — досягти угоди про безпеку на кордоні між двома країнами до кінця року, додав Баррак.

Крім того, на початку тижня адміністрація Трампа повідомила, що підтримує скасування Конгресом "санкцій Цезаря", запроваджених проти Сирії у червні 2020 року. Вони передбачали обмеження для режиму Башара Асада та будь-кого, хто вів з ним бізнес, зокрема в таких сферах, як енергетика, будівництво та фінанси.

Атаки Ізраїлю на Сирію

16 липня 2025 року Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі сирійських військовихта поблизу президентського палацу в столиці Дамаску. Ізраїльські військові заявили, що операція проведена у відповідь на дії сирійських урядових військ у місті Сувейда щодо друзької релігійної меншини.

Через кілька днів, 19 липня, посол США в Туреччині та спеціальний посланник з питань Сирії Том Баррак заявив, що ізраїльська та сирійська сторони домовилися про припинення вогню за підтримки Штатів.

8 вересня Ізраїль завдав удару по околицях міста Хомс у центрі Сирії та по головному портовому місту Латакії.

Хоча перемовини про безпеку країни вели вже в травні цього року. Згідно з заявою Ахмеда аль-Шараа, після повалення режиму Башара Асада в Сирії, тобто з грудня минулого року, Ізраїль завдав понад 1000 ударів по країні та здійснив понад 400 наземних вторгнень.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.