Україна та Сирія відновлюють дипвідносини

Міністри закордонних справ України та Сирії Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Про це повідомив у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський.

Також президенти обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. "Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — додав Зеленський.

Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском 30 червня 2022 року, коли режим Башара Асада визнав "незалежність" окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей.

Після повалення Асада глава української дипломатії Сибіга приїхав до Сирії наприкінці грудня 2024 року. Він провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин.

