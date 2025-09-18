Президент Сирії розповів, на якому етапі угода про безпеку з Ізраїлем

Сирія обговорює з Ізраїлем угоду про безпеку, яка передбачатиме припинення ізраїльських авіаударів. Результати можуть бути вже "найближчими днями".

Про це заявив тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа під час спілкування з журналістами 17 вересня, цитують Reuters і The Times of Israel.

За словами аль-Шараа, угода про безпеку є необхідністю. В ній має бути закріплена повага до територіальної цілісності Сирії та її повітряного простору. Контролювати виконання угоди має ООН.

Сирія та Ізраїль обговорюють таку угоду, яка, як сподівається Дамаск, забезпечить припинення ізраїльських авіаударів та виведення ізраїльських військ з півдня близькосхідної країни.

Reuters раніше інформувало, що США тисне на Сирію, аби вона досягла угоди до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня, однак цієї середи аль-Шараа заперечив будь-який тиск на свою країну. Штати, за словами політика, є посередником між Сирією та Ізраїлем.

"Це складний випадок — йдеться про переговори між дамасцем і євреєм", — жартома сказав Шараа журналістам.

Крім того, тимчасовий очільник Сирії зазначив, що ще зарано обговорювати долю Голанських висот, більшу частину яких Ізраїль захопив у Сирії під час Шестиденної війни 1967 року.

Атаки Ізраїлю на Сирію

16 липня 2025 року Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі сирійських військових та поблизу президентського палацу в столиці Дамаску. Ізраїльські військові заявили, що операція проведена у відповідь на дії сирійських урядових військ у місті Сувейда щодо друзької релігійної меншини.

Через кілька днів, 19 липня, посол США в Туреччині та спеціальний посланник з питань Сирії Том Баррак заявив, що ізраїльська та сирійська сторони домовилися про припинення вогню за підтримки Штатів.

8 вересня Ізраїль завдав удару по околицях міста Хомс у центрі Сирії та по головному портовому місту Латакії.

Хоча перемовини про безпеку країни вели вже в травні цього року. Згідно з заявою Ахмеда аль-Шараа, після повалення режиму Башара Асада в Сирії, тобто з грудня минулого року, Ізраїль завдав понад 1000 ударів по країні та здійснив понад 400 наземних вторгнень.