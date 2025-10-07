У Сирії відбулися перші парламентські вибори після падіння режиму Асада

Вища виборча комісія Сирії оприлюднила офіційні результати перших парламентських виборів після повалення режиму Башара Асада. Вони відбулися 5 жовтня.

Про це повідомляє видання Anadolu Ajansı та BBC.

Речник комісії Навар Наджме на пресконференції в Дамаску розповів, що до Народних зборів обирали дві третини депутатів – 140 із 210. Решту 70 призначить президент Ахмад аль-Шараа.

За словами Неджме, ті кандидати, яких повинен призначити сирійський лідер, могли б компенсувати недопредставленість деяких верств сирійського суспільства, але він відкинув будь-яку систему квот для парламентарів.

Голова комітету Мохаммад Таха аль-Ахмад уточнив, що наразі обрано 119 кандидатів, тоді як 21 місце у провінціях Сувейда, Ракка та Хасака залишається вакантним. Ці землі контролюються курдами, а у Сувейді відбувалися кровопролитні зіткнення між урядовими військами та друзькими повстанцями. Додаткові вибори там планують після узгодження механізму голосування.

Посадовець наголосив, що від нового парламенту очікується "критична та революційна діяльність, підтримка та моніторинг діяльності уряду".

Члени колегій виборників працюють під час виборчого процесу, у день, коли вони голосують за своїх кандидатів до нового парламенту Сирії після повалення уряду Башара Асада, в Алеппо, Сирія, 5 жовтня 2025 року. REUTERS/Mahmoud Hassano

За словами Наджме, 4% місць зарезервовані для людей з інвалідністю та тих, хто отримав поранення під час 13-річного повстання проти президента Башара Асада. Наджме визнав "недостатнє представництво жінок і християн", але назвав вибори "чесними та прозорими".

До нового складу парламенту увійшли шість жінок. Раніше місцева виборча комісія заявляла, що жінки становлять 14% з понад 1500 кандидатів. 10 місць отримали представники релігійних та етнічних меншин — серед них курди, християни та двоє алавітів, до яких належить і повалений експрезидент Асад.

Вибори відбулися за новою перехідною системою: 6000 виборців із місцевих органів влади визначали склад парламенту шляхом непрямого голосування.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.