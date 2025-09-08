Ізраїль атакував кілька міст Сирії

Ізраїль пізно ввечері 8 вересня завдав удару по околицях міста Хомс у центрі Сирії та головне портове місто Латакія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство.

Телеканал "Аль-Ікхбаріа" інформує, що авіаудари спрямовані на Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі.

Окрім того, про обстріли зі сторони Ізраїлю повідомляють поблизу сирійських міст Латакія та Пальміра. Станом на вихід публікації Ізраїль не коментував атаки.

Попередні атаки Ізраїлю на Сирію

16 липня 2025 року Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі сирійських військових та поблизу президентського палацу в столиці Дамаску. Ізраїльські військові заявили, що операція проведена у відповідь на дії сирійських урядових військ у місті Сувейда щодо друзької релігійної меншини.

Через кілька днів, 19 липня, посол США в Туреччині та спеціальний посланник з питань Сирії Том Баррак заявив, що ізраїльська та сирійська сторони домовилися про припинення вогню за підтримки Штатів.

Друзи — це релігійно-етнічна група, що сформувалася у XI столітті в регіоні сучасних Лівану, Сирії та Ізраїлю. Друзька релігія має спільне коріння з ісламом, але не вважається його частиною. Друзи не мають мечетей, не здійснюють хадж, не моляться п'ять разів на день. Релігія друзів не має складних обрядів та церемоній.