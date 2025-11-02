Щонайменше 23 людини, включно з дітьми, загинули та ще десяток отримали поранення внаслідок масштабної пожежі в магазині у місті Ермосільо на північному заході Мексики. Трагедія сталася 1 листопада під час святкування в країні Дня мертвих.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви місцевої влади.

Губернатор штату Сонора Альфонсо Дуразо у відеозверненні заявив, що наказав провести "ретельне та прозоре розслідування, щоб з’ясувати причини аварії". Він також підтвердив, що серед загиблих є діти.

За словами генерального прокурора штату Густаво Саласа, посилаючись на дані судово-медичної служби, більшість смертей, ймовірно, сталися внаслідок вдихання токсичних газів.

"Мої щирі співчуття родинам та близьким тих, хто втратив життя", – написала президентка Клаудія Шейнбаум у соцмережі X.

Вона додала, що доручила відправити групи підтримки для допомоги родинам жертв та пораненим. Червоний Хрест штату повідомив, що до рятувальної операції залучили 40 його співробітників та 10 машин швидкої допомоги.

Наразі пожежу в магазині, що належить до популярної мережі Waldo's, загасили. Причина загоряння досі незрозуміла. Міська влада заперечила, що магазин був об'єктом нападу. Деякі місцеві медіа припускають, що причиною могло стати знеструмлення.

Начальник міської пожежної служби заявив, що розслідування також перевіряє, чи стався на місці події вибух.