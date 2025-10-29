Україна закриває посольство на Кубі: у чому причина

Україна ухвалила рішення закрити своє посольство в Гавані та знизити рівень дипломатичних відносин із Кубою. Причиною стала "співучасть в агресії" РФ, зокрема бездіяльність кубинської влади щодо масового вербування її громадян до російської армії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х 29 жовтня.

Повідомлення про закриття посольства з'явилося після того, як Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про припинення ембарго США проти Куби. Міністр назвав таку позицію України "не раптовою".

"Ми пам'ятаємо побажання "успіху" президентом Куби Путіну в його агресивній війні... Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та знизити рівень наших дипломатичних відносин", – написав Сибіга.

Він наголосив, що ключовою причиною є "бездіяльність влади Куби у відповідь на масове вербування кубинських громадян до російської окупаційної армії". За його словами, тисячі кубинців беруть участь у бойових діях на боці РФ.

Глава МЗС додав, що голос України в ООН був не проти кубинського народу, а проти дій влади Гавани, які Київ розцінює як "співучасть в агресії".

Згідно з офіційною інформацією на сайті дипломатичної установи, Посольство України в Республіці Куба було відкрито в Гавані у вересні 1993 року. Дипломатичні відносини між країнами були встановлені 12 березня 1992 року.