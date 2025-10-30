У Південній Кореї розпочалася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

У Південній Кореї розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це пише REUTERS.

Спочатку вони трималися за руки та посміхалися пресі.

"Радий знову вас бачити", — сказав Трамп Сі, перш ніж вони увійшли до кімнати для переговорів.

Перша зустріч двох лідерів за шість років викликала велике ажіотаж . Порядок денний включає торгівлю, тарифні війни та геополітику.

Візити Трампа в країни Азії

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

26 жовтня Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.