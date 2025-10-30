Китай закликав США дотримуватися глобального мораторію на ядерні випробування

Китай закликав США "неухильно дотримуватися" глобального мораторію на ядерні випробування після того, як Дональд Трамп заявив, що США "негайно"відновлять випробування.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

"Китай сподівається, що США сумлінно виконуватимуть свої зобов’язання за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань та зобов’язання щодо заборони ядерних випробувань, а також вживуть конкретних заходів для захисту глобальної системи ядерного роззброєння та нерозповсюдження, а також для забезпечення глобального стратегічного балансу та стабільності", – сказав він.

30 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, які проводять власні тестування. За його словами, процес випробувань розпочнеться негайно.

Заява Трампа прозвучала після того, як 26 жовтня Путін провів нараду з главою російського генштабу Валерієм Герасимовим щодо випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою.

Герасимов доповів Путіну про випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою, які провели 21 жовтня. Він заявив, що ракета подолала 14 тисяч кілометрів й перебувала у повітрі близько 15 годин. За його словами, технічні характеристики ракети нібито "дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю щодо високозахищених об'єктів на будь-якій відстані".

Путін дав вказівки "визначити можливі способи застосування" та "почати готувати інфраструктуру" для розміщення "Буревісника" в збройних силах РФ.

Тоді Трамп заявив, що Путіну "варто завершити війну проти України, а не показово випробовувати ракети".

29 жовтня Путін заявив, що РФ провела "успішні випробування" безекіпажного апарата "Посейдон". За його словами, апарат оснащений ядерною енергетичною установкою, може долати необмежену відстань та його нібито неможливо перехопити.