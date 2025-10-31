Під час зустрічі в південнокорейському місті Пусан Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися тимчасово зупинити подальші обмеження на експорт китайських рідкоземельних елементів, які є ключовими для світових виробничих ланцюгів.

Про це пише Reuters.

Трамп також оголосив про зниження тарифів на китайські товари з 57% до 47%. Це стало першим кроком до зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном після кількох місяців торговельних конфліктів.

Сам Трамп не залишився на головну сесію саміту АТЕС — замість нього США представляє міністр фінансів Скотт Бессент, який візьме участь у дискусії про "відновлення духу співпраці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".

Одним із головних дипломатичних моментів саміту стане перша зустріч Сі Цзіньпіна з новообраною прем’єр-міністркою Японії Санае Такаїчі — першою жінкою на цій посаді в історії країни.

Попри стабілізацію відносин між Токіо й Пекіном останніми роками, прихід Такаїчі, відомої своїми націоналістичними та проамериканськими позиціями, може ускладнити діалог. Новий уряд уже оголосив про прискорення військового нарощування, спрямованого на оборону японських островів від "зростаючої китайської загрози".

На порядку денному також — питання затримання японських громадян у Китаї та заборона імпорту японського м’яса й морепродуктів, запроваджена Пекіном.

О 16:00 за місцевим часом відбудеться зустріч Сі Цзіньпіна з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, який намагається перезапустити відносини між Оттавою та Пекіном після кількох років напруженості.

Канада, втягнута у тривалу торговельну суперечку зі своїм головним партнером — США, шукає нові ринки збуту й прагне зменшити залежність від американської економіки. Китай залишається другим за обсягом торговим партнером Канади.

Відносини між країнами різко погіршилися за каденції попереднього прем’єра Джастіна Трюдо, після арештів канадців у Китаї, звинувачень у втручанні Пекіна у вибори та запровадження мит на китайські електромобілі. У відповідь Китай оголосив антидемпінгові мита на канадську канолу.

Саміт АТЕС проходить у місті Гьонгджу під гаслом зміцнення глобальних ланцюгів постачання та зменшення бар’єрів у торгівлі. Участь беруть 21 країна регіону, однак спільне комюніке ще узгоджується.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон повідомив, що переговори тривають, але "сторони близькі до згоди". Водночас дипломати сумніваються, що декларація буде змістовною, зважаючи на політичні розбіжності між членами.

Паралельно з самітом виступатиме глава компанії Nvidia Дженсен Хуанг, чия компанія цього тижня стала першою у світі, що досягла капіталізації понад 5 трильйонів доларів.