Уряд готує підтримку для населення у зимовий період — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує пакет програм для підтримки окремих верств населення у зимовий період.

Про це президент повідомив у зверненні за 1 листопада.

До 15 листопада уряд має представити деталі програм. Також буде програма, подібна до минулорічної зимової "тисячі", коли українці могли отримати 1000 гривень на підтримку Ціну на газ та електроенергію залишать фіксованою, повідомив президент.

"Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві", — повідомив президент.

Також президент повідомив, що Укрзалізниця запустить програму "УЗ-3000".

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", — наголосив президент.

У січні 2026 року розпочнеться програма чекапів від Міністерства охорони здоровʼя. Українці отримають змогу здати безплатно аналізи для перевірки власного стану здоровʼя.