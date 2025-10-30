Уряд підтримав євроінтеграційний законопроєкт про залізницю: що він передбачає

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". У разі схвалення парламентом, він наблизить українську залізницю до стандартів Євросоюзу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він назвав цю законодавчу ініціативу "важливим етапом" у європейській інтеграції залізниці.

"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", — пояснив міністр.

Що передбачає законопроєкт:

створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС;

запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;

нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан;

європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації;

технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

Кулеба зауважив, що законопроєкт є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до фінансування від європейського блоку та Світового банку.

Тепер проєкт закону має розглянути Верховна Рада. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування. Цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.

25 жовтня Рада ЄС схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні 2025 року, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.