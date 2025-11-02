На узбережжі Чорного моря в Росії в ніч на 2 листопада заявила про атаку дронів, через яку зайнялася портова інфраструктура.

Про це пише Оперативний штаб Краснодарського краю. Заявили про пошкодження портової інфраструктури і пожежу.

Штаб додає, що в селищі Сосновому Туапсинського округу уламки БпЛА пошкодили багатоквартирний будинок: фрагменти безпілотників, за повідомленнями, вибили скло на третьому поверсі.

Уламки БПЛА в Туапсе пошкодили танкер і нафтоналивний термінал, доповнив оперштаб пізніше вночі:

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників впали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали споруди та інфраструктура термінала".

Видання Astra проаналізувало, що загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", призначений для відвантаження нафтопродуктів у танкери.

А мер Сочі Андрій Прошунін заявив як про дронову, так і про ракетну небезпеку. За його словами, в місті працює протиповітряна оборона.

Представник Росавіації Артем Кореняко з вечора 1 листопада у своєму Telegram-каналі повідомляє про обмеження на прийом та зліт літаків у Волгограді, Геленджику, Саратові, Краснодарі, Сочі, Пензі, Самарі, Казані, Оренбурзі та Ульяновську.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше зазначав, що внаслідок ударів українськими дронами по російських нафтопереробних заводах скорочення перероблення нафтопродуктів у РФ, за різними оцінками, становить від 18% до 20%.