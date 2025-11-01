Перейти до основного змісту
Уряд готує програму "зимової підтримки", операція в Покровську триває. 1348 день війни

Костянтинівка, Донецька область, 1 листопада 2025 року
Мешканці переходять вулицю поблизу зруйнованого броньованого військового автомобіля, Костянтинівка, Донецька область, 1 листопада 2025 року. REUTERS/Yan Dobronosov

2 листопада — 1348-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Уряд готує програму зимової підтримки українцям, яка передбачає безоплатні поїздки залізницею та грошову виплату.
  • Триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська. Українські війська продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

У Росії знову обмежено роботу кількох аеропортів

Представник Росавіації Артем Кореняко з вечора 1 листопада у своєму Telegram-каналі повідомляє про обмеження на прийом та зліт літаків у Волгограді, Геленджику, Саратові, Краснодарі, Сочі, Пензі та Самарі.

