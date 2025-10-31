1 листопада — 1347-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Покровську спецпідрозділи та авіація ГУР розпочали складну десантну операцію.
- Пентагон схвалив можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за президентом США Трампом.
Пошкоджені фасади та вікна: росіяни атакували центральну площу в Новгороді-Сіверському
Російська армія в ніч з 31 жовтня на 1 листопада атакувала місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Два ударні дрони влучили по центральній площі. Внаслідок цього пошкоджені фасади та вікна у будинках.
Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Як ідеться в повідомленні, інформація про постраждалих уточнюється.