У Покровську розпочалась десантна операція, Пентагон схвалив можливість передачі Tomahawk Україні. 1347 день війни
У Покровську розпочалась десантна операція, Пентагон схвалив можливість передачі Tomahawk Україні. 1347 день війни

Покровськ
Місцева жителька йде вулицею біля будівель у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині. 25 травня 2025 року. REUTERS/Anatolii Stepanov

1 листопада — 1347-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • У Покровську спецпідрозділи та авіація ГУР розпочали складну десантну операцію.
  • Пентагон схвалив можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за президентом США Трампом.

Пошкоджені фасади та вікна: росіяни атакували центральну площу в Новгороді-Сіверському

Російська армія в ніч з 31 жовтня на 1 листопада атакувала місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Два ударні дрони влучили по центральній площі. Внаслідок цього пошкоджені фасади та вікна у будинках.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Як ідеться в повідомленні, інформація про постраждалих уточнюється.

