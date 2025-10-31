Пошкоджені фасади та вікна: росіяни атакували центральну площу в Новгороді-Сіверському

Російська армія в ніч з 31 жовтня на 1 листопада атакувала місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Два ударні дрони влучили по центральній площі. Внаслідок цього пошкоджені фасади та вікна у будинках.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Як ідеться в повідомленні, інформація про постраждалих уточнюється.