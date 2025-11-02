Президент Сербії Александар Вучич запропонував Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси. Ці снаряди потім могли бути використані в Україні.

Про це Вучич сказав в інтерв'ю німецькому виданню Cicero.

Він заявив, що Сербія виробляє більше боєприпасів, аніж Франція, а сербські склади "переповнені боєприпасами". Країна виробляє снаряди й далі, зокрема мінометні. На його думку, внеском у європейську безпеку могла б стати угода про продаж до Євросоюзу сербських боєприпасів:

"Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, які воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо", — сказав він журналістам Cicero.

Нині він чекає на остаточну відповідь від європейських партнерів на таку пропозицію.

На уточнювальне запитання, чи можна було б ці боєприпаси використовувати в Україні, Александар Вучич відповів: "Покупці можуть робити з ними все, що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий договір, щоб ми могли планувати".

Президент додав, що Сербія є військово нейтральною країною, що засуджує напад Росії на Україну, прагне стати членом ЄС, проте "є різні причини, чому ми також підтримуємо контакти з Росією", зокрема споживання газу з РФ та невизнання Росією Косова як окремої держави.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Посадовець наголосив, що війна в Україні має бути припинена "негайно", а також підкреслив, що Белград "у принципі підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН", зокрема й України.