Президент Сербії Александар Вучич запропонував Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси. Ці снаряди потім могли бути використані в Україні.
Про це Вучич сказав в інтерв'ю німецькому виданню Cicero.
Він заявив, що Сербія виробляє більше боєприпасів, аніж Франція, а сербські склади "переповнені боєприпасами". Країна виробляє снаряди й далі, зокрема мінометні. На його думку, внеском у європейську безпеку могла б стати угода про продаж до Євросоюзу сербських боєприпасів:
"Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, які воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо", — сказав він журналістам Cicero.
Нині він чекає на остаточну відповідь від європейських партнерів на таку пропозицію.
На уточнювальне запитання, чи можна було б ці боєприпаси використовувати в Україні, Александар Вучич відповів: "Покупці можуть робити з ними все, що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий договір, щоб ми могли планувати".
Президент додав, що Сербія є військово нейтральною країною, що засуджує напад Росії на Україну, прагне стати членом ЄС, проте "є різні причини, чому ми також підтримуємо контакти з Росією", зокрема споживання газу з РФ та невизнання Росією КосоваКосово односторонньо проголосило незалежність у 2008 році. Незалежність Республіки Косово визнають понад 100 країн світу, зокрема 22 з 27 держав-членів ЄС, але Сербія вважає її автономним регіоном у своїх кордонах, як і Росія як окремої держави.
Раніше міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Посадовець наголосив, що війна в Україні має бути припинена "негайно", а також підкреслив, що Белград "у принципі підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН", зокрема й України.