Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що хоче навернути свою дружину у християнську релігію. Його дружина Уша має індійське походження та практикує індуїзм.

Заяву віцепрезидента США передає The Guardian.

Своє бажання Джей Ді Венс висловив під час промови на заході організації Turning Point, присвяченому памʼяті загиблого консервативного блогера Чарлі Кірка.

Джей Ді Венс заявив, що вони з дружиною Ушею виховують дітей у християнській релігії.

"Наші двоє дітей ходять до християнської школи. Наш восьмирічний син щойно прийняв перше причастя рік тому. Саме так ми вирішили дійти домовленості. Як я вже казав їй, і як я казав публічно: чи сподіваюся я, що зрештою вона якимось чином буде зворушена тим самим, що зворушено мене в церкві? Так. Я щиро цього бажаю, бо вірю в християнську Євангелію і сподіваюся, що зрештою моя дружина побачить це так само", — сказав Джей Ді Венс.

Він заявив, що навернувся до католицизму вже у 30 років та охрестився у 2019 році.

"Мої погляди на державну політику та на те, якою має бути оптимальна держава, досить збігаються з католицьким соціальним вченням. Я побачив реальний перетин між тим, що я хотів би бачити, і тим, що хотіла б бачити католицька церква", — сказав Джей Ді Венс.

Дружина віцепрезидента США Уша Венс с публічно заявила, що не має наміру навертатися до християнства. Вона говорила, що її діти мають доступ і до її релігії — індуїзму.

"Вони мають широкий доступ до індуїстської традиції, від книг, які ми їм даруємо, до речей, які ми показуємо їм під час нещодавніх візитів до Індії, та деяких релігійних елементів цього візиту", — сказала Уша Венс.

Віцепрезидент США заявив, що його дружина має "волю" обирати яку релігію практикувати.

"Бог каже, що кожен має вільну волю, тому це не створює для мене проблем. Це те, над чим ви працюєте зі своїми друзями, родиною, людиною, яку ви найбільше любите", — повідомляв Джей Ді Венс.

28 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс спровокував суперечку між президентом США Трампом та президентом України Зеленським у Білому Домі. Венс заявив, що США намагаються вести "дипломатичне завершення" російсько-української війни, на що Зеленський відповів, що лідер РФ Володимир Путін неодноразово порушував угоди та режим припинення вогню.

Після того Джей Ді Венс повідомляв, що суперечка "була корисною" та що його "запамʼятають" за цим моментом.