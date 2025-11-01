Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон 1 листопада звернувся за допомогою до очільника Китаю Сі Цзіньпіна у зусиллях щодо відновлення переговорів з Північною Кореєю. Сі Цзіньпінь погодився.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери обох країн вели переговори щодо відносин з Північною Кореєю під час візиту Сі Цзіньпіня до Південної Кореї.

За даними Reuters, Сі Цзіньпінь закликав Південну та Північну Кореї до "відкриття нової глави" у міжнародних відносинах, "заснованої на взаємній повазі та діалозі". Також очільник Китаю виступив за підтримку багатосторонності та співпрацю в галузях штучного інтелекту, біофармацевтики, зеленої промисловості та демографічних викликів.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив, що позитивно ставиться до можливості сформувати нові відносини з Північною Кореєю.

"Я також сподіваюся, що Південна Корея та Китай скористаються цими сприятливими умовами для зміцнення стратегічної комунікації з метою відновлення діалогу з Північною Кореєю", — сказав Лі Дже Мьон.

Президент Південної Кореї також закликав Північну Корею до денуклеаризації.

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин вже відкинув цю вимогу Південної Кореї та назвав це "нездійсненною мрією Вашингтона та Сеула".

У Сеулі 1 листопада пройшов антикитайський мітинг. Протестувальники несли плакати з написами "Республіка Корея належить Республіці Кореї" та "Китай геть", скандуючи "Китайці та комунізм, геть з Республіки Кореї", проходячи маршем біля місця зустрічі президента Південної Кореї та очільника Китаю.

На тлі зростання таких протестів, президент Лі Дже Мьон наказав придушити антикитайські та антиіноземні мітинги, які, за його словами, шкодять іміджу та економіці країни.