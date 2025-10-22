КНДР запустила кілька балістичних ракет у напрямку Східного моря

Північна Корея в середу, 22 жовтня, запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря (на схід від Корейського півострова).

Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Видання підкреслило, що це перший запуск ракет з боку КНДР за майже п'ять місяців і перший пуск після вступу на посаду нового президента Лі Дже Мьона.

Військові повідомили, що пуски відбулися близько 8:10 ранку за місцевим часом. Зупуск ракет зафіксовано на північний схід з міста Чунхва в південній провінції Північна Хванхе в КНДР.

"Наші збройні сили посилили спостереження, готуючись до [можливих] додаткових запусків, і підтримують постійну готовність, обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", — заявили в Об'єднаному штабі.

Запуск ракет відбувся напередодні саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада. Подію проводить Південна Корея.

На початку жовтня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян розробляє нові військові заходи у відповідь на посилення військової присутності США на Корейському півострові.

Раніше Північна Корея запускала балістичні ракети, до прикладу, на тлі початку спільних військових навчань США і Південної Кореї.