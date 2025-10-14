Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-20, яку Пхеньян Уперше продемонстрував під час нещодавнього військового параду.

Таке припущення висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал Цзінь Йон Сун, передає південнокорейське інформагентство Yonhap.

Конструкція нової транспортно-пускової установки ракети, яку влада КНДР показала минулого тижня на військовому параді суттєво відрізняється від попередньої Hwasong-19, що свідчить про можливе сприяння Москви в її розробці.

"Я вважаю, що існує достатня ймовірність", – сказав Цзінь на парламентському аудиторському засіданні, відповідаючи на запитання про можливу допомогу РФ.

Пхеньян назвав Hwasong-20 "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї". Під час параду також показали інші зразки озброєння — гіперзвукові ракети та дрони-носії.

Крім цього генерал визнав зростання військової загрози з боку КНДР і зазначив, що Сеул посилює можливості спостереження, зокрема за допомогою супутників-шпигунів.

Так, до кінця 2025 року Південна Корея планує запустити п’яту супутникову систему, що дозволить відстежувати північнокорейську територію кожні дві години.

Як повідомляло агентство Reuters, ввечері 10 жовтня у Пхеньяні відбувся військовий парад, присвячений 80-річчю заснування керівної Робітничої партії КНДР. Він став продовженням святкувань, що почалися 9 жовтня.

У вересні КНДР оголосила про розробку нового твердопаливного двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет, що планується для використання в ракетах серії Hwasong-19, а також у Hwasong-20.