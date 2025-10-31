Спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МОУ розпочали складну десантну операцію у Покровську. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими.

Про це Суспільному підтвердили джерела у Силах оборони.

За даними джерела, штурмовики ГУР увійшли до тих районів Покровська, які російські генерали раніше оголосили "захопленими".

Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики. В операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцією особисто.

Під час брифінгу 31 жовтня президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною.

Що відомо про загострення ситуації в Покровську

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися потрапити в Покровськ на Донеччині з літа 2025 року. 18 липня про спробу ДРГ зайти в місто розповів головком Олександр Сирський. Тоді групи вдалося зачистити.

У серпні на підступах до Покровська російська армія зосередила близько 110 тисяч особового складу.

Восени 2025 року ДРГ армії РФ знову посилили спроби прорватися до міської забудови Покровська. У жовтні одна з груп розстріляла двох чоловіків в районі залізничного вокзалу, ще одну жінку поранили.

26 жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що в Покровськ пробралися близько 200 російських військових, у місті почалися стрілецькі бої. Станом на 27 жовтня, окупанти не контролюють жодного мікрорайону Покровська та намагаються дійти до півночі міста.