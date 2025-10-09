Президент України Володимир Зеленський вважає, що контрнаступальна операція, яку з 21 серпня Сили оборони України проводять на Добропільському напрямку, зірвала літню наступальну кампанію росіян.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами 8 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

"Ми вважаємо, що вона (контрнаступальна операція — ред.) дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна", — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що операція українського війська зірвала плани росіян, які ті комунікували зі США. За словами Зеленського, росіяни переконували американців, що окупують Донбас чи принаймні його більшу частину спочатку до вересня, а потім — до листопада.

"Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз рускім поставлено завдання взяти Покровськ терміново — за будь-яку ціну. Це те, що ми розуміємо за перехопленнями, за іншими даними", — повідомив голова держави.

Зеленський додав, що цими днями під Добропіллям та Покровськом росіяни втрачають на понад 100 своїх військових на добу, подекуди доходить до 200. Раніше президент казав, що менше як за два місяці з початку контрнаступу під Добропіллям росіяни втратили понад 12 тисяч військових, з них сім тисяч — загиблими.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили про активне просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Контрнаступальна операція ЗСУ здійснювалася силами першого корпусу Національної гвардії України "Азов".

21 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку. А 26 вересня Сирський розповів, що українське командування зірвало плани Росії на цьому напрямку та завадило прориву, який РФ планувала на Новопавлівському. Для контрнаступальної операції на Покровському фронті поблизу Добропілля Сили оборони України задіяли новосформовані бригади, російські війська на цій ділянці опинилися "в пастці".