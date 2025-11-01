Заява російського військового керівництва щодо знищення українського десанту у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності, а операція зі стабілізації ситуації у місті за участі Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) триває.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За словами нашого співрозмовника, стабілізаційні дії під керівництвом очільника ГУР МО Кирила Буданова "у визначеному районі" Покровська тривають.

"Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення Валерія Герасимова (керівника Генштабу армії РФ — ред.) про начебто оточення і захоплення українського міста", — додало джерело.

У суботу, 1 листопада, російське оборонне відомство опублікувало заяву, що війська РФ "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, а всі 11 бійців, які висадилися з гелікоптера, нібито знищені.

31 жовтня джерела Суспільного у Силах оборони повідомили, що спецпідрозділи та авіація ГУР МО розпочали складну десантну операцію у Покровську. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста.

Що відомо про загострення ситуації в Покровську

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися потрапити в Покровськ на Донеччині з літа 2025 року. 18 липня про спробу ДРГ зайти в місто розповів головком Олександр Сирський. Тоді групи вдалося зачистити.

У серпні на підступах до Покровська російська армія зосередила близько 110 тисяч особового складу.

Восени 2025 року ДРГ армії РФ знову посилили спроби прорватися до міської забудови Покровська. У жовтні одна з груп розстріляла двох чоловіків в районі залізничного вокзалу, ще одну жінку поранили.

26 жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що в Покровськ пробралися близько 200 російських військових, у місті почалися стрілецькі бої. Станом на 27 жовтня, окупанти не контролюють жодного мікрорайону Покровська та намагаються дійти до півночі міста.