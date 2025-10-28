У Покровську критична ситуація для цивільних; "Лукойл" продає міжнародні активи після американських санкцій; президент США Трамп і прем'єрка Японії Такаїчі зустрілись у Токіо; Німеччина планує оборонні закупівлі на €377 млрд; Ілон Маск запустив аналог Вікіпедії — Суспільне зібрало головні новини на ранок вівторка, 28 жовтня.

Ситуація в Покровську

За інформацією речника оперативного командування "Схід" Григорія Шаповала, станом на 27 жовтня російським окупантам вдалось прорватись на околиці Покровська. Сили оборони намагаються вибити російську армію, яка, за словами Шаповала, зазнає великих втрат. У місті ідуть вуличні бої. Військо РФ контролює небо над Покровськом, зокрема, бо перевага FPV-дронів 10 до 1 проти ЗСУ, сказав Суспільному військовий 25 ОПДБР Сергій "Алхімік".

У місті Покровськ на Донеччині залишаються близько 1200 цивільних людей. Вони не наважуються виходити з укриттів через російські FPV-дрони, з міста "майже неможливо" вийти навіть пішки. Росіяни тримають під вогневим контролем усі в'їзди до Покровська, офіційну евакуацію призупинили, військові допомагають цивільним, зокрема і з виходом з Покровська.

"Лукойл" продає свої іноземні активи

Російська нафтова компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження санкцій США та Великої Британії. У компанії зазначили, що через запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній планується продаж іноземних активів.

Контекст: 15 жовтня Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, додали дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл". 22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти "Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Так рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні". На "Лукойл" припадає близько 2% світового видобутку нафти.

Трамп зустрівся з прем'єркою Японії

Президент США Дональд Трамп у межах свого турне країнами Азії 28 жовтня зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Лідери підписали угоду про забезпечення постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів шляхом видобутку та переробки. Такаїчі на початку зустрічі сказала, що має намір спільно з Трампом розпочати "новий золотий вік" японо-американського альянсу. Трамп підтвердив це і додав, що США отримали замовлення Японії на військове обладнання. Лідери також обговорили припинення російсько-української війни.

Контекст: 24 жовтня Трамп вирушив у 5-денне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею. Він планує зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і спробувати укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. 26 жовтня Трамп уже підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.

Politico: Німеччина планує оборонні закупівлі на €377 мільярдів

Німеччина планує оборонні закупівлі на суму 377 мільярдів євро. Більшість обладнання замовить у внутрішніх виробників, серед яких Rheinmetall і Diehl Defence. Ці проєкти включені в бюджет на наступний рік. Про це дізналося американське видання Politico з урядових документів ФРН. Бундесвер хоче придбати 15 винищувачів F-35, 4 патрульні літаки, 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb і три пускові установки до них, 14 систем ППО IRIS-T і ракети до них та інше.

Ще плануються супутникові програми на суму понад 14 мільярдів євро, що передбачають створення нових геостаціонарних супутників зв'язку, модернізацію наземних станцій управління та супутникову групу на низькій навколоземній орбіті. Вона потрібна для забезпечення військових постійним, стійким до перешкод зв'язком

Ілон Маск запустив аналог Вікіпедії

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив про старт роботи Грокіпедії (Grokipedia), яка має стати конкурентом Вікіпедії. Грокіпедію розробила його компанія xAI, вебсайт функціонує на базі штучного інтелекту. Зараз на Грокіпедії 885 279 доступних статей. Маск стверджує, що Грокіпедія точніша за Вікіпедію: "Grokipedia.com є правда, вся правда і нічого, крім правди". Поки що вона доступна англійською мовою.

Контекст: Маск анонсував цю платформу 6 жовтня. Тоді він пояснив, що проєкт створений на базі штучного інтелекту Grok і має стати "масштабним покращенням Вікіпедії". Вебресурс аналізуватиме відкриті джерела, виявлятиме помилки, часткову правду або відсутній контекст і автоматично виправлятиме неточності у статтях.