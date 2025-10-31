Кабмін тимчасово заборонив експорт необробленої деревини — Свириденко

У пʼятницю, 31 жовтня уряд ухвалив рішення тимчасово заборонити експорт необробленої деревини, запровадивши нульову квоту до кінця року, через її дефіцит.

Про це у телеграм-каналі повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", — написала Свириденко.

За її словами, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення.

"Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку", — написала премʼєрка.

Крім того, Свириденко наголосила, що війна завдала значної шкоди довкіллю: частина лісів тимчасово окуповані або пошкоджені бойовими діями, тому експорт деревини лише збільшуватиме навантаження на навколишнє середовище.

"Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", — додала Свириденко.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026

Міненерго нагадує, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.

24 жовтня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро. Цю суму планують залучити двома шляхами.

28 жовтня, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Наразі понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж наразі готові до роботи. Крім того, замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.