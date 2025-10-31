Укренерго запроваджує графіки знеструмлень 1 листопада в окремих регіонах

В окремих регіонах України 1 листопада будуть застосовані обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергооб'єкти. Обмеження діятимуть для побутових та промислових споживачів у ранкові та вечірні пікові години.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться у повідомленні.

Заходи обмеження будуть застосовуватись у два проміжки часу:

з 08:00 до 10:00

з 15:00 до 22:00

У цей час діятимуть:

Графіки погодинних відключень для населення обсягом 0,5 черги.

для населення обсягом 0,5 черги. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень може змінитися, та закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Компанія також звернулася до громадян з проханням споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.