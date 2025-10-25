Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) схвалило продовження пільгових умов для транспортування газу Трансбалканським коридором. Це рішення має на меті зміцнити регіональну енергетичну безпеку та забезпечити надійне постачання газу в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ANRE за підсумками засідання 24 жовтня.

Рада директорів ANRE затвердила зміни, що оптимізують використання потужностей "Маршруту 1" на Трансбалканському газопроводі. Це стало результатом спільного звернення операторів систем транспортування газу п'яти країн: Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Ключові зміни передбачають:

Продовження терміну дії спеціального продукту "Маршрут 1" ще на 6 місяців (з листопада 2025 року по квітень 2026 року).

Застосування 50% знижки на тарифи на транспортування для молдовського оператора "Vestmoldtransgaz" у точках з’єднання "Каушани" та "Гребеники".

Аналогічну 50% знижку застосує і румунський оператор "Transgaz".

"Цим рішенням Республіка Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, полегшуючи транспортування природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів і джерел постачання", – зазначили в ANRE.

Регулятор очікує, що в довгостроковій перспективі це призведе до зростання обсягів транспортування газу і, як наслідок, до зниження відповідних тарифів для користувачів системи, якою керує "Vestmoldtransgaz".

Також під час засідання ANRE затвердило регульовані тарифи на допоміжні послуги для оператора "Штефан-Воде-газ" та регульовані ціни на постачання газу від "Energocom" як постачальника "останньої надії" для споживачів, які втратили свого провайдера.