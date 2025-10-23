Китай обурений обмеженнями щодо своїх НПЗ в 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії

Міністерство закордонних справ Китаю обурилося обмеженнями Євросоюзу проти чотирьох китайських нафтопереробних заводів у 19-му пакеті санкцій проти Росії.

Про це заявив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає Reuters.

Два НПЗ, проти яких застосували санкції, становлять щонайменш 3% загальної потужності переробки нафти в Китаї.

Євросоюз також запровадив санкції проти китайської торгівельної компанії через допомогу Росії в обходженні санкцій та імпортуванні компонентів, які заборонено імпортувати до Росії.

У ЄС заявили, що нафтопереробні заводи та компанії імпортували російську нафту і "забезпечували суттєве джерело доходів".

Речник МЗС Китаю заявив, що міністерство висловило "рішучий протест" Євросоюзу через запровадження санкцій.

"Більшість країн, зокрема держави ЄС та Сполучені Штати, підтримують із Росією регулярні торгові контакти, тому європейська сторона не має жодного права критикувати нормальну взаємодію та співпрацю між китайськими та російськими компаніями", — заявив речник.

Ґо Цзякунь заявив, що Китай вимагає від Євросоюзу припинити використовувати "кризу в Україні" (так у Китаї називають війну, яку розпочала Росія проти України — ред.) як привід для тиску на Китай, оскільки це лише завдає шкоди китайсько-європейським відносинам.