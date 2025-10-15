Великі китайські авіакомпанії закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа не забороняти їм польоти через російський повітряний простір. На їхню думку, таке рішення призведе до збільшення тривалості та вартості рейсів до США й може спричинити збій в міжнародних перевезеннях.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулого тижня міністерство транспорту США запропонувало заборонити китайським авіакомпаніям літати через повітряний простір РФ на маршрутах до та з США. У відомстві пояснили, що "скорочення часу польоту ставить американських перевізників у невигідне становище".

Китайські авіаперевізники підкреслюють, що через зміну маршрутів тривалість польотів на деяких ключових напрямках зросте на дві-три години, а також істотно збільшаться витрати на паливо.

Крім того, таке рішення негативно вплине на значку кількість пасажирів у США та Китаї. За даними однієї з китайських авіакомпаній, щонайменше 2 800 пасажирам, які планують подорожі під час пікового сезону з 1 листопада по 31 грудня, доведеться перебронювати квитки, що може "поставити під загрозу їхні плани на відпустку".

Нагадаємо, РФ ввела заборону на польоти американських та багатьох інших іноземних авіакомпаній над своїм повітряним простором у відповідь на аналогічну заборону Вашингтона для російських рейсів над США, запроваджену у березні 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 10 жовтня Трамп заявив, що з наступного місяця Сполучені Штати запровадять додаткове 100% мито на імпорт із Китаю. Заява стала відповіддю на рішення Китаю посилити правила експорту рідкісноземельних елементів — стратегічно важливих матеріалів, що використовуються у виробництві автомобілів, смартфонів та військової техніки.

Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи хоче Китай почати з США торгівельну війну, чи вони "дійсно хочуть бути розумними".

"Це буде делікатний танець, і багато чого залежатиме від того, як відреагують китайці. Якщо вони відреагують дуже агресивно, я вам гарантую, що президент США має набагато більше козирів, ніж Китайська Народна Республіка. Однак, якщо вони готові бути розсудливими, то Дональд Трамп завжди готовий бути розсудливим переговорником", — сказав він.

Венс зазначив, що Сполучені Штати цінують дружбу президентів Трампа і Сі. Саме тому американський лідер "сподівається, що США не доведеться застосовувати важелі впливу на Китай".