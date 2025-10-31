Грузія закупить для України генератори на понад $500 тисяч

Уряд Грузії вирішив закупити та передати Україні генератори на понад 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зазначається, що розпорядження, підписане прем'єром країни Іраклієм Кобахідзе, було затверджено на засіданні Кабінету міністрів у п'ятницю, 31 жовтня.

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на 1,5 мільйона ларі (понад 500 тисяч доларів).

Тбілісі періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між обома державами фактично припинені. Загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли керівна партія "Грузинська мрія" заявила, що не запроваджуватиме санкції проти Москви.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що масована російська атака по українській енергетиці 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.