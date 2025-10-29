Україна має 600 лікарень, забезпечених альтернативними джерелами енергії — МОЗ

В Україні діє мережа з 600 медичних закладів, які забезпечені альтернативними джерелами, на випадок проблем зі світлом та теплом.

Про це в етері телемарафону заявив заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, коментуючи готовність лікарень до імовірних проблем зі світлом взимку.

"У нас сформована спроможна мережа. Це — 600 закладів по всій території України, які забезпечені альтернативними джерелами. У них наявні не одна котельня, у них є котельня як на газу, так і на пелетах, генератори, у деяких — сонячні електростанції, свердловини. Ми це тримаємо на контролі", — сказав він.

За словами урядовця, із серпня комісія від МОЗ здійснювала перевірки у цих закладах, зокрема щодо того, чи підключені генератори. Він зазначив, що разом із партнерами МОЗ забезпечило такі лікарні необхідними ресурсами для проходження зими, зокрема паливом.

Адаманов зауважив, що лікарні готові до ситуації, якщо АЗС не будуть відпускати пальне.