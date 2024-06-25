Верховний суд Ізраїлю сьогодні, 25 червня, постановив, що військові повинні почати призов ультраортодоксальних чоловіків для обов'язкової служби в армії.

Про це пише Assosuated Press.

Зокрема у постанові суду йдеться, що за відсутності закону, який робить різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.

У своєму рішенні суд визнав, що держава здійснювала "недійсне вибіркове правозастосування, що є серйозним порушенням верховенства права та принципу, згідно з яким усі люди рівні перед законом".

Проте у постанові не вказується, скільки ультраортодоксальних людей слід призвати, але військові заявили, що можуть залучити до служби в армії 3 тисячі вже цього року.

За словами Шукі Фрідмана, експерта з питань релігії та державних справ і віцепрезидента Інституту єврейської народної політики, єрусалимського аналітичного центру, близько 66 тисяч ультраортодоксальних чоловіків зараз мають право на військову службу.

Крім цього, суд постановив, що державні субсидії для семінарій, де навчаються звільнені від служби ультраортодоксальні чоловіки, мають залишатися призупиненими. На початку цього року суд тимчасово заморозив їхні бюджети.

Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, вважаючи релігійні дослідження важливими для збереження юдаїзму. Партії ультраортодоксів у парламенті країни рішуче виступають проти спроб залучити молодих хареді до служби в армії.

У 2017 році суд скасував закон, який кодифікував винятки, але неодноразові продовження судового розгляду та тактика зволікань уряду щодо заміни призвели до того, що рішення затягнулося на роки.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.

16 червня Армія оборони Ізраїлю оголосила про запровадження щоденних "локальних тактичних пауз" у військових діях у Секторі Гази. Паузи в боях діятимуть з 8:00 до 19:00 щодня "до особливого розпорядження" в південній частині Сектора Гази на шляху від перехрестя Керем-Шалом до дороги Салах-ед-Дін і на північ.