Ізраїльські військові за підтримки дронів та легкої бронетехніки увійшли до ліванського міста Білда на кордоні з Ізраїлем та штурмували будівлю мерії. В результаті загинув співробітник мерії Ібрагім Саламех, який спав у будівлі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Ліванське державне Національне агентство новин (NNA).

Ізраїльська армія заявила, що проводила в Лівані операцію, спрямовану на знищення інфраструктури Хезболли. Вона не надала доказів, що угруповання використало цю будівлю. При цьому військові кажуть, що в мерії був "підозрюваний", і вони відкрили вогонь, коли зіткнулися з "безпосередньою загрозою".

З цих заяв неясно, чи була операція спрямована проти Саламеха. Прем'єр-міністр Лівану засудив вбивство та назвав дії Ізраїлю "грубим порушенням ліванського суверенітету". У Білді та сусідніх населених пунктах пройшли акції протесту.

В останні тижні Ізраїль все активніше атакує цілі в Лівані, які, за його даними, пов'язані з Хезболлою і Іраном, який підтримує це угруповання.

Як повідомляє France24, місцеві мешканці розповіли, що рейд тривав кілька годин, ізраїльські війська відступили на світанку.

Президент Лівану Джозеф Аун наказав збройним силам протистояти будь-якому вторгненню Ізраїлю на південь країни після ізраїльського рейду, унаслідок якого загинув працівник муніципалітету.

NNA також повідомило, що ізраїльські війська підірвали зал для релігійних церемоній у сусідньому прикордонному селі Адайсе.

Попри припинення вогню з ліванським угрупованням Хезболла у листопаді 2024 року, Ізраїль утримує війська у п'яти районах на півдні Лівану та продовжує регулярні авіаудари, які нещодавно посилилися.

Наприкінці 2024 року Ізраїль протягом двох місяців завдавав Лівану ударів, а його війська увійшли до прикордонних районів країни. Ізраїльська влада заявила, що таким чином змогла завдати Хезболлі значних втрат після того, як угруповання оголосило Ізраїлю війну на тлі операції в секторі Газа. Було вбито багато керівників Хезболли, у тому числі загинув її багаторічний лідер Хасан Насралла.