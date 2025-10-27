Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію

Очільник Кремля Володимир Путін денонсував угоду зі США, в рамках якої країни зобов'язалися утилізувати по 34 тонни плутонію, який не є необхідним для оборонних цілей.

Про це йдеться на Офіційному порталі правової інформації.

Відповідний закон Держдума ухвалила 8 жовтня, а Рада Федерації схвалила 22 жовтня. Крім угоди, денонсуються всі супутні протоколи.

Угоду між Росією та США щодо збройового плутонію уклали у 2000 році та ратифікували у 2011-му. Документ передбачав, що країни утилізують по 34 тонни збройового плутонію, який більше не потрібен для оборонних цілей. Розпочати утилізацію передбачали з 2018 року, повідомляє "Медуза".

У жовтні 2016 року дія угоди щодо утилізації плутонію була зупинена указом президента РФ. Таке рішення влада РФ обґрунтувала "виникненням загрози стратегічної стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ", а також нездатністю США забезпечити виконання взятих зобов'язань щодо утилізації надлишкового збройового плутонію.

Збройовий плутоній спочатку передбачали використовувати як компонент палива АЕС. Однак США визнали цей спосіб утилізації невигідним для розвитку атомної енергетики і вирішили його захоронювати, що дозволило Росії звинувачувати США в порушенні угоди.

Для поновлення дії угоди про утилізацію плутонію Росія у 2016 році висунула низку вимог:

зняття всіх накладених на той момент на РФ санкцій;

компенсацію заподіяної обмежувальними заходами шкоди;

скорочення військової інфраструктури та чисельності контингенту США у країнах, які вступили до НАТО після 1 вересня 2000 року до рівня, що був на момент підписання угоди.

США вимог Росії не виконували.