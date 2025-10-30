Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Департаменту війни відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, які проводять власні тестування.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп наголосив, що під час свого першого терміну в Білому домі США «повністю оновили й модернізували» арсенал ядерних озброєнь.

"Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Через її величезну руйнівну силу я не хотів цього робити, але не мав вибору", — написав Трамп.

Він додав, що Росія посідає друге місце за кількістю ядерних боєголовок, а Китай — третє, але, за його словами, може досягти паритету з США протягом п’яти років.

Трамп зазначив, що процес випробувань розпочнеться негайно.