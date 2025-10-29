Путін заявив про випробування ядерної торпеди "Посейдон"

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що РФ провела "успішні випробування" безекіпажного апарата "Посейдон". За його словами, апарат оснащений ядерною енергетичною установкою, може рухатися на необмеженій відстані та його нібито неможливо перехопити.

Про це повідомляє пресслужба Кремля 29 жовтня.

Очільник Кремля стверджує, що випробування відбулися 28 жовтня. Він заявив, що апарат нібито вперше запустили з підводного човна-носія, після чого той використав власну атомну енергетичну установку для руху.

Путін назвав це "великим успіхом", додавши, що "Посейдон" не має аналогів за швидкістю та глибиною, а способів його перехоплення не існує. Він також заявив, що потужність "Посейдона" нібито "значно перевищує" потужність ракети "Сармат".

"Посейдон" – це ядерна торпеда великого калібру, призначена для доставки ядерної боєголовки до берегів ймовірного супротивника з метою завдання гарантованої шкоди, зокрема, радіоактивного забруднення або цунамі, — цитує Путіна Astra.

Комплекс "Посейдон". Кадр з відео Міноборони РФ

Як пише видання Мілітарний, розробка "Посейдона" в Росії ведеться в секреті у межах програми модернізації армії. Пропаганда заявляє, що апарат здатний діяти на великій глибині та долати міжконтинентальні відстані, що зробить його серйозним елементом стратегічного стримування в разі доведення до серійного виробництва і надходження на озброєння.

Безпілотний підводний апарат здатний нести як звичайний, так і ядерний заряд, а атомна силова установка надає йому практично безмежну дальність дії.

Раніше, 26 жовтня, Путін також повідомляв про випробування 21 жовтня іншої зброї з ядерною установкою – крилатої ракети "Буревестник".

22 жовтня у Росії заявили, що відбулося тренування стратегічних ядерних сил із залученням наземної, морської та авіаційної складових. Лідер Кремля Путін спостерігав за тренуванням по відеозв'язку.

У травні 2025 року Головне управління розвідки України повідомляло, що Росія готується до демонстративного запуску міжконтинентальної балістичної ракети, щоб залякати Україну та країни ЄС і НАТО.