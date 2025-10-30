У "Резерв+" батьки-одинаки тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації

Відтепер у застосунку Міноборони для військовозобов'язаних "Резерв+" батьки-одинаки зможуть онлайн оформляти відстрочку.

Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

Йдеться про батька або матір, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

"Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС", — зазначили там.

Алгоритм отримання відстрочки онлайн:

подайте запит у застосунку "Резерв+";

система перевірить наявність підстав у державних реєстрах;

у разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

У Міноборони запевнили, що процес отримання відстрочки повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

Таким чином, у "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінок та чоловіків військових з дитиною;

батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студентів, аспірантів;

працівників вищої та профосвіти.

Що відомо про "Резерв+"

У травні 2024 року з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію, запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

У "Резерві+" можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг"; оформити відстрочку від мобілізації, сплатити штрафи тощо.