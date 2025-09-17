У застосунку "Резерв+" з'явилась нова позначка ВОС-999: що вона означає

У деяких користувачів мобільного застосунку "Резерв+" могла з'явитися нова позначка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Вона не передбачає штрафів, з нею нічого не потрібно робити.

Про це ввечері 17 вересня поінформувало Міністерство оборони України.

В електронному військово-обліковому документі в деяких громадян почала відображатися відмітка ВОС-999, що означає військово-облікову спеціальність, яка надається військовозобов’язаним, що ще не проходили військову службу або навчальні збори.

За допомогою позначок і їх перерахунку держава може оцінити кількість військовозобов’язаних, яким у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, буде треба пройти курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Пресслужба Міноборони підкреслила: ці дані потрібні лише відомству, щоби знати кількість людей, яким знадобиться БЗВП. Спеціально з новою позначкою в "Резерві+" нічого робити не потрібно. Окрім того, таке позначення не стане підставою для штрафу чи інших обмежень.

Що відомо про "Резерв+"

Торік у травні, з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію, запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

У "Резерві+" можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг"; оформити відстрочку від мобілізації, сплатити штрафи тощо.