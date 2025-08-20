У застосунку Міноборони "Резерв+" запрацювала нова послуга: тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Для сплати штрафу необхідно:

завантажити "Резерв+";

перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову.

Після цього з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% повної суми. Це потрібно зробити протягом 20 днів, інакше доведеться сплатити повну суму — 17 тисяч гривень, а ще через 20 днів штраф подвоїться — до 34 тисяч гривень.

"Якщо ігнорувати штраф із моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників", — зазначають у Міноборони.

Також у відомстві зазначили, що після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне.

"Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони анонсувало, що до кінця серпня в застосунку "Резерв+" з'являться всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.